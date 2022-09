2700 croisiéristes attendus à Havre-Saint-Pierre ce samedi

Le samedi 10 septembre passera à l’histoire avec une journée d’achalandage record au Port de Havre-Saint-Pierre. Deux navires de croisières feront escale en Minganie.

C’est le Nieuw Statendam qui arrivera en premier vers 7h. On y retrouvera à son bord près de 2 400 passagers et 1 000 membres d’équipage. Ce navire est long de 300 mètres. Il s’agit du plus important navire en termes de grandeur et de capacité a accosté dans l’histoire du Port.

Par la suite, s’est le Silver Whisper qui arrivera au Port de Havre-Saint-Pierre avec ses 350 passagers et 300 membres d’équipage. Il s’agira de la 10e visite d’un navire de la compagnie Silversea à Havre-Saint-Pierre.

Durant la présence de ses deux navires, la population de Havre-Saint-Pierre sera doublé de façon temporaire.

Pour le Port, cette journée est le résultat d’un travail qui s’est échelonné sur plusieurs années. En effet, l’administration portuaire œuvre à faire venir un navire de la compagnie Holland America depuis longtemps et se sera finalement le cas ce samedi avec la visite du Nieuw Statendam. Le Port assure qu’il mettra tous les efforts nécessaires afin de charmer les passagers de ce navire et ainsi fidéliser Holland America à revenir à Havre-Saint-Pierre.