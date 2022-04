Clarke-City : un pas de plus vers un jardin communautaire

Le 29 mars dernier avait lieu une rencontre citoyenne au sous-sol de l’église Saint-Coeur-de-Marie au sujet d’un projet de jardin communautaire. Les citoyens y ont donc réitéré leur intérêt et discuté de la faisabilité du projet.



Selon Mélanie Dorion, conseillère municipale, district Sainte-Marguerite, Sept-Îles, les résidents de Clarke-City ont clairement réitéré leur intérêt pour le jardin communautaire. Toutefois, plusieurs étapes restent à compléter avant de voir le projet se réaliser. Le projet n’en est qu’à ses premières étapes soit l’acceptabilité, qui a été démontrée. Mme Dorion ira donc de l’avant auprès des autres membres du conseil municipal pour réaliser ce projet.

Au départ, l’idée était de faire le jardin sur le terrain où se situait l’école Saint-Antoine-de-Padoue, mais les résidents croient que le projet pourrait plutôt s’établir du côté le plus ensoleillé du Parc des Franciscaines. Occuper ce parc semble des plus intéressants si l’on considère des points comme l’occupation intergénérationnelle des lieux, l’accessibilité à l’eau et le fait que le terrain est déjà un espace vert de la municipalité.

Selon un sondage effectué en ligne en janvier 2022, 82 % des répondants sont en faveur du projet, 32 % disponibles à fournir une aide manuelle, 41 % peuvent aider au développement du projet et 24 % sont capables d’apporter son savoir-faire.