Deux personnes dans un état critique après un face-à-face sur la route 138

Deux personnes se trouvent dans un état critique à la suite du face-à-face survenu plus tôt ce matin sur la route 138 entre Godbout et Baie-Trinité.

Deux personnes se trouvent dans un état critique à la suite de la collision frontale entre une grosse camionnette à roues doubles et une automobile, survenue vers 9 h 20, lundi, sur la route 138 et à mi-chemin entre Godbout et Baie-Trinité.

La Sûreté du Québec vient de rectifier l’information diffusée plus tôt aujourd’hui à l’effet qu’un camion lourd était impliqué dans l’accident.

Ce sont les deux occupants du plus petit véhicule qui ont été blessés très gravement. Pour le moment, la Sûreté du Québec ignore leur lieu de domicile.

Cependant, la cause de la collision ne fait aucun doute, comme le souligne le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ. Selon lui, un conducteur n’aurait pas adapté sa conduite aux conditions routières qui prévalaient au moment de l’impact.