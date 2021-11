Salle Jean-Marc-Dion : de grandes têtes d’affiche et de belles découvertes

La Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles retrouve une certaine normalité avec sa programmation hivernale 2022. Elle s’affiche avec des dates de reprises pour des spectacles reportés dans le contexte de la COVID, sans oublier les autres rendez-vous que ce soit en humour, en chanson, en théâtre et bien plus encore qui rejoindront chacun son public.

« On est allé chercher des spectacles qui vont plaire à un plus grand nombre de personnes. On a un mélange de grandes têtes d’affiche et de belles découvertes », souligne la coordonnatrice aux communications de la Salle, Émilie Lavoie.

Le retour des Grandes Crues, pour la dernière tournée de Marie-Lyne Joncas et Ève Côté avant que chacune se lance dans de nouveaux projets, et la venue, enfin, de Fred Pellerin, sont fort attendus.

Il y a aussi quelques spectacles en lesquels l’équipe de la Salle croyait avant la fermeture des lieux de diffusion aux abords du printemps 2020, notamment Neuf – Titre provisoire, avec entre autres Marc Messier et Pierre Lebeau.

Ailleurs et ici

La Salle Jean-Marc-Dion sortira de ses lieux à la fin mars, investissant à l’aréna Conrad-Parent pour Vertical Influences – Le patin libre, qui attirera les sportifs.

La Rencontre du printemps du ROSEQ (Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est-du-Québec) se tiendra dans ses murs, également en mars. Plusieurs activités seront ouvertes au public.

La programmation théâtrale de la Salle JMD « est quelque chose », aux dires de Mme Lavoie.

Quelques-unes des représentations de l’hiver auront d’ailleurs une saveur nord-côtière. La pièce Les Murailles, écrite par l’auteure Erika Soucy, racontera le vécu de la femme originaire de Portneuf-sur-Mer du temps du fly in fly out quand son père travaillait sur les chantiers des barrages électriques.

Dans la distribution de Garçon, on retrouvera le Septilien Marc-André Poliquin, aux côtés notamment de Claude Prégent, Diane Lavallée, Pierre Brassard et Catherine Florent.

Quant à la pièce Les Hardings, elle rappellera à sa façon la tragédie de juillet 2013 à Lac-Mégantic.

Passe-partout…

Parmi les autres rendez-vous, Coucou Passe-Partout fera certes le bonheur des petits, mais aussi des grands.

Les Immortels, les grands de la chanson française, lors du week-end de la fête des Mères, plaira assurément à plusieurs, dont la gent féminine.

Sept-Îles retrouvera aussi un de ses habitués en David Jalbert. Dans les noms connus, on retrouve aussi André Sauvé, Mariana Mazza, Patrice Michaud, Star Académie avec Lunou Zucchini et William Cloutier ainsi qu’André-Philippe Gagnon.

La programmation comprend aussi quatre sorties scolaires.

Pour en savoir plus et connaître les dates de ces rendez-vous culturels, consultez la publicité en page 2. Pour la mise en vente des billets, c’est à partir du 6 décembre.