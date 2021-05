École de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis : sur la glace à la fin juillet

La réflexion est terminée pour les responsables de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis de Sept-Îles. Après une pause forcée l’an dernier en raison du contexte de la COVID-19, il y aura une édition cet été.

« On se lance », a fait savoir Tommy Lapierre, co-responsable de l’école de hockey septilienne. Le rendez-vous de 2021 aura lieu du 26 au 30 juillet.

Lapierre et son acolyte Alexandre Thibault demeurent confiants dans le contexte et s’attendent à ce que le sport puisse reprendre cet été. L’Académie de hockey de Port-Cartier a d’ailleurs annoncé ses couleurs depuis quelque temps.

« Le monde a soif de hockey. Ç’a n’a pas été facile avec le contexte, même si dans la région on a moins été touchés par l’arrêt du sport. Il y a déjà beaucoup d’engouement », a-t-il ajouté en entrevue la semaine dernière.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le début de la semaine. Pour les informations, consultez la page Facebook École de Hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis – EHCDD.

Les deux hommes de hockey savent que ce sera différent. « Il y a des choses pour lesquelles on devra faire attention ». Les vestiaires seront séparés par bulles-groupes.

Tommy et Alexandre ont cependant dû faire des choix. C’est la catégorie MAHG qui écope et qui ne fera pas partie de la programmation cette année. « On ne rendra pas tout le monde heureux. C’est sûr qu’on aurait aimé avoir les petits avec nous, mais on est limité. On espère à un retour à une vie normale éventuellement ».

Les organisateurs doivent aussi composer avec le fait qu’ils n’auront accès qu’à un des deux arénas, soit Conrad-Parent. L’aréna Guy Carbonneau servira pour le terrain de jeux de la Ville de Sept-Îles.

Les places seront limitées à 25 hockeyeurs dans les groupes atome (joueurs nés en 2010 et 2011) et dans le pee-wee (nés en 2008 et 2009). Pour le groupe relève (2007 et avant), pour ceux qui veulent se préparer pour leur participation à des camps à l’extérieur de la région, il y a de la place pour 30 personnes.

Un invité de marque

Tommy Lapierre a laissé savoir que Pierrick Dubé, fils du Septilien Roger Dubé, pourrait faire partie du personnel d’instructeurs pour l’édition 2021 de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis. L’attaquant de 20 ans des Saguenéens de Chicoutimi s’est montré intéressé à venir. Une présence qui pourrait s’avérer encore plus prolifique si la formation saguenéenne met la main sur la Coupe du Président, emblème des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Sags se trouvent présentement en ronde demi-finale face aux Foreurs de Val-d’Or.