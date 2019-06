Yvan Pedneault sort un nouvel extrait

Mon ami, mon frère, c’est le titre d’une chanson rassembleuse que vous pouvez écouter dès aujourd’hui. C’est le nouvel extrait du Septilien Yvan Pedneault

Grand finaliste de La Voix 2016, le Nord-Côtier lancera son deuxième opus à l’automne. D’ici là, il sillonnera les routes du Québec pour différentes productions; Rhapsody, les classiques de Queen, Britishow, Route 66 et des participations à la troupe Chaud Bizz, Baie-Comeau : d’aventure et de culture et à la Tournée feu d’camp.

Mon ami, mon frère

Le nouvel extrait, disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques sous l’étiquette Musicor (https://musicor.lnk.to/YvanPedneaultMonAmiMonFrerePR), résulte d’une amitié et complicité avec l’auteur-compositeur interprète Pascal Dufour et également avec Robert Rivest.

«J’ai travaillé avec de nouveaux collaborateurs pour ce nouvel extrait. Nous avions l’envie de parler d’amitié au sens large car dans ma vie, mes amitiés comptent énormément. Mon ami, mon frère est né au cours de la tournée du Britishow et d’une amitié entre Pascal, Robert et moi-même. C’était pour nous une belle façon d’explorer ce qui nous lie et ainsi présenter une nouvelle couleur de mon univers musical au public. Nous lançons cette chanson dans l’univers en espérant qu’elle sache rassembler ceux qui l’entendront», souligne le chanteur septilien.