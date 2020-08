Yvan Pedneault prêtera une fois de plus sa voix aux succès de Freddie Mercury et Queen

Le Québec a certainement son Freddie Mercury en Yvan Pedneault. Le Septilien, qui ne compte plus les interprétations du légendaire chanteur et de son groupe, montera sur la scène ce vendredi 14 août, dès 20h, pour chanter Queen, un spectacle offert en salle virtuelle WhiteBox Play.

« J’ai hâte », a-t-il lancée d’emblée en entrevue. Ce sera une première pour lui de se produire en spectacle virtuel, que ce soit dans un studio de télé ou dans un théâtre. Il compte se servir de son bagage d’expérience pour rendre le tout fort intéressant. « On va passer au travers. Le rythme sera différent, mais agréable. J’ai vu ce que WhiteBox Play fait et c’est vraiment nice », a-t-il renchéri.

C’était aussi un choix tout naturel pour Yvan Pedneault de chanter du Queen. « C’est mon pain et mon beurre. J’en chante beaucoup et ça paraît. Je suis plus confortable à chanter du Queen. La façon de chanter de Freddie Mercury, je la comprends », a mentionné l’artiste, qui dit avoir interprété We are the champions plus de 1 000 fois.

Yvan Pedneault chante Queen sera différent du spectacle Rhapsody – Les classiques de Queen. Ce vendredi, le Septilien, maintenant établi à l’Assomption, sera sur scène en formule réduite, accompagné seulement de Mario Lessard à la guitare et de Sébastien Beaulieu au piano.

Ce spectacle lui donnera l’occasion de faire de nouvelles chansons de Queen, même certaines qu’il ne s’attendait pas à jouer en formule réduite. « Il y a des chansons plus rock, plus électriques, qui seront plus bluesy. Ça amènera une autre couleur », a-t-il laissé savoir, faisant référence entre autre à Fat Bottomed Girls.

Un privilège

Le finaliste de La Voix 2016 se considère choyé de goûter à la scène aussi souvent cet été, malgré le contexte de la pandémie.

« Je me sens privilégié de recommencer à faire des spectacles. Depuis la mi-juillet, ç’a repris, j’ai de la demande ». Il y a eu notamment des soupers-spectacles dans la salle Le Confessionnal du Capitole de Québec et la tournée Feu de camp.

Le jeudi 20 août, Yvan Pedneault foulera les planches à Baie-Comeau en version « full band » pour présenter, en formule ciné-parc, Rhapsody – Les classiques de Queen. « Ce sera mon premier ciné-parc, une nouvelle expérience pour moi ».

Pour vous procurer votre billet pour Yvan Pedneaut chante Queen le 14 août, rendez-vous au www.whiteboxplay.com. Non seulement vous pourrez votre le spectacle en direct, mais vous profiterez également de 48h pour le visionner de nouveau.