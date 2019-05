Yvan Pedneault chantera les classiques de Queen

Avec son plus récent spectacle, Rhapsody, les classiques de Queen, Yvan Pedneault et ses quatre musiciens animeront en musique les activités du congrès de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (l’INREST) de Sept-Îles ce jeudi 30 mai, dès 19h30, sur la scène de la Salle Jean-Marc-Dion.

L’univers du groupe britannique Queen et de son non moins célèbre soliste Freddie Mercury, Yvan Pedneault en «connaît la chanson». Choisi par nul autre que Roger Taylor et Brian May, deux autres membres renommés de la formation, il interpréta le rôle de Galileo dans la production torontoise We Will Rock You jouée près de 800 fois de 2007 à 2009. Par la suite, il fut de la tournée nord-américaine 2012 de la production Queen Extravaganza qui évoque tout l’univers du groupe mythique.

Un été «show»

Rhapsody, les classiques de Queen en sera presqu’à ses débuts.

«La véritable tournée s’est entamée vendredi (le 24 mai) à Saint-Eustache. Un spectacle «sold out»! Celui de Sept-Îles sera le second», annonce le Septilien d’origine. Une tournée qui se poursuivra tout l’été et au cours de l’automne.

Parlant d’été, c’en sera un plutôt bien garni qui mènera Yvan Pedneault, avec quatre productions différentes aux quatre coins du Québec.

Continuant sur la lancée du Britishow, un «roadtrip» musical signé Mike Gauthier qui se termine en 2019, il produit quasi en parallèle Route 66, un show qui propose «de la musique de char, qui te donne envie de sauter dans ta voiture et de partir pour l’aventure», nous a-t-il avertis!

Baie-Comeau : d’aventure et de culture

Ajoutons à cette feuille de route, une invitation qui le réjouit : participer à la toute nouvelle production de la troupe Chaud Bizz, Baie-Comeau : d’aventure et de culture qui fera voyager ses spectateurs en chansons, en mots et en images dans l’histoire de cette belle région du 24 juillet au 17 août.

Et pourquoi pas, s’il reste du temps, l’inviter à chanter dans votre cour. «Avec la Tournée feu d’camp, chapeautée par l’artiste Andréanne A. Malette, les gens ont la possibilité de m’engager pour chanter dans leur cour arrière, au terrain de camping et autres lieux de ce genre.» Allons donc!

Une collecte de fonds pour l’INREST

Mais pour les Nord-Côtiers, c’est d’abord un rendez-vous particulier le jeudi 30 mai à la salle de spectacle Jean-Marc-Dion. En achetant un billet pour le spectacle Rhapsody, les classiques de Queen, offert aux prix de 35 $ ou de 50 $ si vous pouvez contribuer davantage à l’événement, c’est le fonds de recherche de l’INREST qui se réjouira d’obtenir l’aval des contributeurs.

«Pour cette collecte de fonds, tous les profits seront appliqués à la recherche dans la baie de Sept-Îles», assure Julie Carrière, directrice de l’INREST.

C’est dans son Sept-Îles natal qu’Yvan Pedneault a fait ses premières armes en chanson. Il s’est dit très ému et honoré d’avoir été choisi pour représenter sa région sur scène, lors de ce spectacle-bénéfice qui se tient en parallèle avec le Congrès international de recherche scientifique industrialo-portuaire, qui recevra des scientifiques en provenance de huit pays.