Yanick Morin et John Pineault reconduits à Tourisme Côte-Nord

Yanick Morin et John Pineault sont de retour à la coprésidence de Tourisme Côte-Nord pour l’année 2020-2021. C’est ce qui a été décidé lors des assemblées générales qui se sont tenues le 29 septembre (ATR Manicouagan) et le 1er octobre (ATR Duplessis).

Pour Yanick Morin (pour Manicouagan) et John Pineault (pour Duplessis), il s’agit d’un deuxième mandat à la tête des conseils d’administration de Tourisme Côte-Nord est-il précisé par voie de communiqué.

« Un énorme travail a été réalisé par tous les administrateurs et les employés pendant la dernière année. Nous allons travailler au mieux pour soutenir nos membres pendant la période d’incertitude actuelle pour mieux reprendre sur note erre d’aller des dernières années », mentionne Yanick Morin, président du conseil d’administration de Tourisme Côte-Nord Manicouagan.

« La Côte-Nord s’est définitivement inscrite dans l’imaginaire des Québécois ces dernières années. Notre rôle consistera à soutenir le développement de l’industrie touristique et d’en faire une source de vivacité économique et de fierté régionale encore plus grande », ajoute le coprésident de Tourisme Côte-Nord.