Wittycloud : un programme d’aide de 1 M$ en idée marketing pour les entreprises

Pour s’adapter à la nouvelle réalité de la pandémie, plusieurs entrepreneurs doivent se réinventer. Cette tâche n’étant pas toujours des plus faciles, l’entreprise Wittycloud vient en aide à ces entreprises à l’aide de sa plateforme d’idée marketing et d’un programme d’aide d’une valeur de 1 M$ pour les PME et OBNL vivant des difficultés causées par la pandémie.

Les cofondateurs de l’entreprise Wittycloud, Katherine Lachance Lavergne et Philippe Larose Cadieux, travaillent depuis deux ans sur ce projet. Mis en ligne en octobre dernier, la plateforme est offerte à toutes les entreprises de tous les domaines. « On couvre tout, du divertissement jusqu’à la restauration et l’hôtellerie », explique M. Larose Cadieux.

Les PME, les organismes à but non lucratif (OBNL) et même les multinationales peuvent bénéficier des conseils de la plateforme. « C’est sûr que notre service s’adresse plus aux PME ou aux OBNL qui n’ont pas les moyens d’engager de grandes ressources pour avoir accès aux idées créatives. Nous, on démocratise un peu l’accès à la créativité », indique le copropriétaire et président-directeur général chez Wittycloud.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les copropriétaires ont souhaité offrir un programme d’aide pour les PME et les organismes qui vivent des difficultés reliées à cette nouvelle réalité.

« Notre contribution pour la relance économique, c’est qu’on donne 20 idées sur mesure par semaine, et ce, pour toute l’année 2021. C’est cela qui totalise le 1 M$ qu’on donne pour aider les entreprises afin de trouver des solutions gratuites pour se sortir du pétrin », explique le pdg, en entrevue avec Le Manic.

Deux options proposées

Deux options sont accessibles sur le site Web, soit la version Standard et la version Sur mesure. Le premier est un système automatisé offert gratuitement « qui permet de répondre à des questions et de recevoir une idée en quelques secondes dans le compte du client ».

Quant à l’option Sur mesure, elle est offerte à ceux et celles qui ne trouvent pas ce qu’ils recherchent dans l’option standard ou qui souhaitent avoir une idée très spécifique par rapport à leurs besoins. « Avec notre équipe on va créer une idée sur mesure selon les besoins spécifiques qu’on va aussi mettre dans le compte du client », dit M. Larose Cadieux.

Pour les PME et les OBNL de la région, l’intérêt face à ce projet vient avant tout de l’économie d’argent et de temps dont elles pourront bénéficier. « Pour les idées Sur mesure on a un prix très accessible de 1 000 $, soit de 5 à 10 fois moins cher que dans l’industrie. Au niveau des idées standard, il s’agit d’une économie de temps énorme. C’est une nouvelle façon d’approcher la créativité », précise le copropriétaire.

« Nous on se concentre sur la conception créative et non l’exécution. Pour un entrepreneur qui viendrait sur notre site et trouverait une idée, mais qu’il n’a pas les ressources pour l’exécuter, on a un partenaire qui s’appelle B2BQuotes qui permet d’avoir 3 à 4 soumissions gratuites de fournisseur spécialisé qui vont aider les clients dans l’exécution. »

Fait à noter, le site est bilingue afin de s’adresser aux entreprises locales, mais également aux entreprises internationales.

Pour finir, Philippe Larose Cadieux invite les PME, OBNL et entrepreneurs de tous les milieux à visiter et utiliser la plateforme de Wittycloud. « Ne vous gênez pas, il y a de place pour tout le monde », conclut-il.