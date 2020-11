William Maltais poursuivra sa saison avec les Élites de Jonquière

Il y a de ces appels qui font du bien et c’est que le Septilien William Maltais a eu le 21 octobre dernier, un appel de l’entraîneur-chef de la formation, Arnaud Dubé, et du directeur général Simon Tremblay. « Ils m’ont appelé pour me demander si j’aimerais rejoindre l’organisation », a fait savoir l’arrière qui avait entamé les premières semaines de la saison 2020-2021 avec les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean midget espoir.

« Je suis vraiment très heureux et fier d’avoir été rappelé par les Élites et de pouvoir poursuivre mon développement hockey avec eux. C’est ce que je souhaitais en fait! C’était mon objectif pour 2020 », a confié le défenseur âgé de 16 ans.

Comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean est passé en zone rouge depuis quelques jours, les Élites de Jonquière n’ont aucun match de prévu pour les prochaines semaines. La saison régulière 2020-2021 de la Ligue midget AAA du Québec n’a toujours pas pris son envol.