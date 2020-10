Voyages CoSte, coup de cœur coopératif 2020

Voyages CoSte est au nombre des lauréats 2020 de la Coopérative de développement régionale du Québec (CDRQ). La Coopérative de Solidarité en tourisme équitable (CoSte) est le coup de cœur pour la région de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’organisme lauréat, tout comme les neuf autres récipiendaires, se distingue par son offre, son recours innovant au modèle coopératif ou les défis entrepreneuriaux relevés au cours de la dernière année.

La Coopérative de Solidarité en tourisme équitable (CoSte), qui a pied à terre à Rivière-au-Tonnerre, se spécialise dans l’organisation de forfait voyage personnalisé sur la Côte-Nord. Après dix ans d’opérations, Voyages CoSte avait besoin de se recadrer, de revoir ses stratégies et d’actualiser ses opérations afin de préserver sa clientèle adepte de grands espaces.

« Afin de poursuivre sa mission, la coopérative s’est remise en question de manière à se donner les moyens qui lui permettraient de préciser ses besoins et de les communiquer adéquatement. Le travail effectué était ardu, mais à long terme il permettra de consolider l’offre unique de la coop et ainsi assurer un rayonnement touristique optimal pour la région et ses pourvoyeurs d’aventures », est-il décrit dans le communiqué de la Coopérative de développement régional du Québec.