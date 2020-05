Vous pourrez rapporter vos contenants consignés dès le 8 juin

Terminé l’empilade de canettes et bouteilles consignées chez soi. Elles ne prendront plus la poussière. La Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) annonce qu’à compter du 8 juin, tous les détaillants du Québec, à l’exception de l’Île de Montréal, devront recommencer à reprendre tous les contenants consignés en magasin.

« La santé publique a déjà publié un avis à l’effet que les risques de contamination par les contenants consignés sont faibles et que des mesures de protection individuelles peuvent être mises en place pour limiter les chances de propagation du virus. Dans ce contexte, le gouvernement juge que toutes les conditions sont réunies pour une reprise sécuritaire des activités courantes liées la consigne », indique Recyc-Québec.

Réaction des TUAC

Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Québec) ne comprend pas ce revirement de situation « alors que la nouvelle façon de récupérer les consignes a donné de bons résultats ».

Selon lui, il s’agit d’un retour à la case départ face au principal enjeu de faire respecter la distanciation de deux mètres qui est recommandée par les autorités de santé publique. Les TUAC soutiennent qu’à l’intérieur des magasins où les espaces prévus à la récupération sont « soit confinés, soit au milieu de passages achalandés par la clientèle ».