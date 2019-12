Volleyball collégial : les gars brisent la glace

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball masculin (Ligue Québec/Chaudière-Appalaches – RSEQ collégial – D2) n’affichent plus de « 0 » dans la colonne des sets gagnés. Même si elle était privée de trois éléments clés, la troupe de l’entraîneur-chef Félix St-Pierre est parvenue à soutirer ses premières manches lors du troisième tournoi de la saison, disputée à la maison, samedi.

Les locaux ont brisé la glace en gagnant leur première manche de la saison à leur premier duel samedi, face à Beauce-Appalaches. Ils ont répété lors de leur dernière partie de la journée, arrachant le premier set à Lévis-Lauzon.

Outre le résultat de l’affrontement contre Limoilou, le coach parle de bilan satisfaisant pour la troisième rencontre de la saison, et ce malgré l’absence de Zachary Colin, Pierre-Karl Derosby et Félix Paradis.

« Je suis quand même assez satisfait de la journée en général. Les points qu’on a le plus pratiqués dans les dernières semaines ont quand même bien été », a mentionné Félix St-Pierre, faisant allusion au service et à la vitesse du jeu pour ses centres.

C’est surtout le jeu en réception de service qui aura fait le plus mal à la formation du Cégep de Sept-Îles. « Le fait qu’il nous manquait quelques joueurs clés a fait mal à ce niveau-là. On a dû bouger des joueurs à des positions pas naturelles pour eux et faire jouer des gars avec beaucoup moins d’expérience. Mais en général, c’était bien », a-t-il conclu.

Les Voyageurs auront suffisamment de temps pour faire leurs devoirs. Ils retourneront dans le cœur de l’action que le 25 janvier au Cégep Limoilou (Québec). D’ici là, les athlètes-étudiants se concentreront surtout sur leur fin de session académique.