VIDÉO │ Vieux-Quai en Fête Alouette ambulant : Yvan Pedneault en musique!

C’est le Septilien et finaliste de La Voix 2016, Yvan Pedneault, l’invité surprise du Vieux-Quai en Fête Alouette. En compagnie de son guitariste, il offrira des prestations de quelque 30 minutes à six endroits de Sept-Îles entre 13h et 17h.

En raison des directives de la Santé publique, l’organisation ne peut dévoiler d’avance l’endroit où les deux musiciens se produiront, question d’éviter de grands rassemblements.

Un véhicule du Service incendie circulera dans les rues pour donner le lieu de la représentation, quelques minutes avant celle-ci! Soyez aussi aux aguets via la page Facebook du Vieux-Quai en Fête pour en savoir plus.

Aluminerie Alouette, Remorquage FG, Location d’équipements Battlefield et le Chateau Arnaud oeuvrent comme partenaire pour cette activité gratuite de Vieux-Quai en Fête.