VIDÉO | L’école Saint-Antoine-de-Padoue n’est plus!

Un pan de l’histoire de Clarke City n’est plus! Après une vingtaine d’années laissée à l’abandon et l’insuccès de la Commission scolaire du Fer (devenue Centre de services scolaire) de vendre le vétuste bâtiment, l’école Saint-Antoine-de-Padoue a subi les coups de la pelle mécanique dès lundi matin (24 août).

C’est au début des années 1990, soit en 1993, que les derniers cours ont été donnés à l’école Saint-Antoine-de-Padoue. Il faut cependant remonter vers 1960 pour les premiers élèves en classe dans l’école de la rue de l’Église. Certains avaient entamé leur primaire sur la rue du Moulin.

« Il y a beaucoup de souvenirs ancrés dans notre tête. On a ri, et on a pleuré là. Je me souviens que ce sont les Franciscaines et des Laïcs qui nous faisaient l’école », s’est remémoré Michel Boudreault, une des personnes de Clarke City présentes lundi matin sur les lieux de la démolition.

Pièces de théâtre, danses et bien d’autres activités ont animé les jeunes du village à l’école Saint-Antoine-de-Padoue. « Notre vie était concentrée à l’école », a-t-il renchéri.

« Ce sont de vieux souvenirs qui s’en vont. C’est le dernier bâtiment de l’époque qui restait », a mentionné Denis Poulin.

Après la fermeture de l’école au début des années 1990, le bâtiment a servi notamment de bureaux pour Hydro-Québec pour son équipe de projets pour la deuxième mise en service de SM3. Un médecin du CLSC de Sept-Îles a également occupé les lieux et des entraînements pour les policiers s’y sont aussi tenus, selon les souvenirs des gens rencontrés sur place.