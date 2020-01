VIDÉO │ La fin d’un long chapitre pour le Tournoi Fer-O Optimiste

C’est la fin pour le Tournoi Fer-O sous l’ère du Club Optimiste de Sept-Îles. Mathieu Desrosiers des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord a fermé le livre de ce chapitre de 43 ans, dans les secondes suivant 19 h dimanche soir à l’aréna Conrad-Parent, marquant le but gagnant en prolongation du dernier match, la finale midget A.

« Ç’a été une très belle édition. On est un peu nostalgique, on était un groupe uni », a lancé en entrevue Pier Gilbert, honoré avant la dernière rencontre par ses pairs, qui lui ont remis le trophée Christian Leblanc, à titre de bénévole du tournoi. Une belle récompense pour celui qui a occupé le poste de président les huit dernières années.

Malgré quelques prolongations par-ci, par-là, notamment pour trois des dix finales, il y a eu peu de retard. Côté discipline, que quelques suspensions, une édition très tranquille à ce niveau.

« Champions »

Toujours sur la glace, quatre formations de l’Association de hockey mineur de Sept-Îles ont triomphé à la maison, décrochant la bannière de championnat sur laquelle se trouve en évidence la présidente d’honneur de cette 43e édition, Ann-Sophie Bettez, membre de l’équipe nationale féminine pour les Championnats du monde 2019. Elles appartiennent aux Basques atome AA et bantam BB ainsi qu’aux Rafales atome A et pee-wee A.

La randonnée en train pour deux des formations de Kawawachikamach pour le retour à la maison sera joyeuse, résultat des conquêtes dans l’atome B et le pee-wee B. Les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont aussi réalisé un doublé, remportant le titre dans le bantam A et dans le midget A. Les autres équipes gagnantes sont les Vikings de Baie-Comeau dans le pee-wee BB et les Sags-2 de Saguenay dans le midget BB.

« Succès »

Dans les estrades, l’organisation du Tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles parle d’un peu plus de 8 000 personnes pour l’ensemble de la compétition jouée du 22 au 26 janvier dans les deux arénas de l’avenue Jolliet et à celle Mario-Vollant de Mani-utenam. Ce chiffre approximatif ne comprend pas les parents, frères, sœurs et autres qui ont assisté aux prouesses des jeunes de la catégorie novice pour la vingtaine de matchs tenues au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

Pier Gilbert tient à remercier la Ville de Port-Cartier pour sa collaboration, ainsi que les commanditaires et bénévoles qui ont permis d’assurer le succès de la 43e édition dans les quatre arénas.

L’organisation du Club Optimiste fera connaître le montant qu’elle remettra à l’Association du hockey mineur le 4 février. L’AHMSI prendra le relais pour les éditions à venir. « On sera toujours là pour jeter un œil, donner un coup de main », a conclu Pier Gilbert.

En entrevue vidéo, Normand Côté, Pier Gilbert et Carl Boisvert, trois membres de l’organisation de longue date du Tournoi Fer-O Optimiste, nous parlent de souvenirs et bien plus sur cette page qui se tourne.

Résultats des finales

Atome B

Nomads de Kawawachikamach (4) Rafales-1 de Sept-Îles (1)

Atome A

Rafales de Sept-Îles (2) (prol.) Macareux de Havre-Saint-Pierre (1)

Atome AA

Basques de Sept-Îles (5) Vikings de Baie-Comeau (0)

Pee-wee B

Nomads de Kawawachikamach (3) Rafales-2 de Sept-Îles (1)

Pee-wee A

Rafales de Sept-Îles (3) Macareux de Havre-Saint-Pierre (1)

Pee-wee BB

Vikings de Baie-Comeau (4) (prol.) Basques de Sept-Îles (3)

Bantam A

Prédateurs de la Haute-Côte-Nord (6) Rafales-1 de Sept-Îles (1)

Bantam BB

Basques de Sept-Îles (5) Sags-1 de Saguenay (1)

Midget A

Prédateurs de la Haute-Côte-Nord (2) (prol.) Blizzard de Fermont (1)

Midget BB

Sags-2 de Saguenay (6) Vikings de Baie-Comeau (0)

Honneurs individuels

Trophée Rodrigue-Bellavance (meilleur gardien)

Logan Blouin, Blizzard de Fermont midget A

Trophée Steve Duchesne (meilleur défenseur)

Julien Aucoin, Basques de Sept-Îles bantam BB

Trophée Guy Carbonneau (meilleur attaquant)

Alexander Losier, Nomads de Kawawachikamach atome B

Trophée Karl Dykhuis (meilleur prospect)

Edouard Bouchard, Basques de Sept-Îles atome AA

Trophée Gilbert F. Champagne (joueur/joueuse ayant fait preuve d’esprit sportif)

Myriam Tremblay, Prédateurs de la Haute-Côte-Nord bantam A

Trophée Patrick Lemieux (arbitre relève du tournoi)

Maxime Lessard

Trophée Christian-Leblanc (bénévole du tournoi)

Pier Gilbert