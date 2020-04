Victime d’un arrêt cardiorespiratoire le 23 mars, Jordan Gaudreault progresse « au-delà des espérances »

Les médecins se réjouissent des progrès du petit Jordan Gaudreault, de Sainte-Agnès dans Charlevoix. L’enfant, qui a subi un arrêt cardiorespiratoire le 23 mars, surprend les médecins par sa progression hors du commun.

Après une semaine à osciller entre le coma et de brèves périodes d’éveil, le jeune garçon est pleinement conscient depuis le 1er avril. Il a dû subir un second test pour la COVID-19, négatif comme le premier au grand soulagement de ses proches.

Jordan poursuivra son travail de réadaptation à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, une excellente nouvelle pour sa mère Sabrina. «Il réalise ce qui lui arrive, s’ennuie de ses chats… mais il est courageux! Même s’il ne peut pas recevoir de visite à part ses parents, il parle avec ses amis et sa famille sur Skype. On ne le lâche pas! », indique celle qui tient à remercier tout le personnel soignant qui s’est occupé de son enfant jusqu’ici. « Les ambulanciers, les infirmiers et infirmières, les médecins… tout le monde a fait un travail formidable », lance-t-elle.

La levée de fond pour venir en aide à la famille a dépassé toutes les attentes de Mme Gaudreault et elle tient à remercier tous les généreux donateurs qui rendent cette période un peu moins ardue.