Véronik Mallet prend une décision importante pour sa carrière

Véronik Mallet a pris une décision importante dans le but de donner un second souffle à sa carrière de patineuse artistique. L’athlète de 25 ans se tourne vers un nouvel entraîneur et un nouveau milieu après onze ans avec Annie Barabé. La Septilienne s’entraîne depuis une semaine à Oakville, en Ontario, sous la direction de Bruno Marcotte.

Cette décision n’a pas été prise sur un coup de tête et elle vient de Mallet elle-même

« Ça faisait un bout que j’y pensais, depuis les Internationaux Classiques d’automne. C’est une décision qui vient de moi, je n’ai pas été influencée par personne », précise Véronik.

Après avoir avisé Patinage Québec et Patinage Canada, elle a annoncé à Annie Barabé sa séparation sportive d’avec elle. « Ça n’a pas été facile, mais je devais penser à moi. Ça faisait onze ans que j’étais à temps plein avec Annie. C’était une deuxième mère pour moi, mais il faut ce qu’il faut. »

La patineuse septilienne explique cette décision par le fait qu’elle veut donner un nouvel élan à sa carrière et développer d’autres compétences. « Je veux atteindre mes objectifs et je sentais que je plafonnais, que j’avais atteint un plateau.

À Oakville, Véronik Mallet s’entraîne en compagnie de couples de l’équipe nationale, notamment les champions canadiens, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro.

« Nos objectifs sont semblables et nous sommes là pour les mêmes raisons. L’atmosphère est différente et l’entraînement hors glace aussi. Je retrouve ma confiance », mentionne-t-elle.

Mallet est à Oakville depuis une semaine et s’attarde à sa préparation en vue du Défi Canada qui aura lieu du 27 novembre au 1er décembre à Edmonton, en Alberta, compétition en prélude aux Championnats nationaux Canadian Tire au calendrier du 13 au 19 janvier 2020 à Mississauga, en Ontario.