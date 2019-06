Véronik Mallet patinera à Vegas

Véronik Mallet a un endroit de choix s’il fait trop chaud dehors. À peine sa saison 2018-2019 de patinage artistique terminée, deux semaines plus tard elle reprenait l’entraînement en vue de la prochaine année, une année qui s’annonce déjà intéressante et motivante.

Une première compétition d’importance se pointera aussi tôt qu’à l’automne pour la Septilienne avec une participation au Grand Prix Skate America dans la capitale du jeu.

L’athlète âgée de 25 ans en sera à une première participation à cette compétition qui se tiendra à Vegas du 18 au 20 octobre.

«Je suis très contente d’avoir déjà la confirmation d’un Grand Prix! Mais j’ai encore beaucoup de travail avant d’y arriver», a-t-elle laissé savoir.

Une autre compétition que Véronik Mallet a dans sa mire, ce sont les Championnats du monde qui auront lieu à Montréal en mars 2020.

«Les Championnats du monde à Montréal, je pense que n’importe quel patineur canadien rêve de pouvoir y aller! Pour les femmes, ils en prennent deux et je travaille fort pour pouvoir me qualifier. It’s a work in progress», a mentionné l’athlète.