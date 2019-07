Vente de garage et spectacle country en soutien à l’église de Magpie

La population de Magpie et de ses environs est conviée à deux activités au mois d’août au profit de l’église de l’endroit.

Le premier de deux rendez-vous est une vente de garage les 3 et 4 août, devant et dans l’église de Magpie. L’activité commencera à 10h.

Vêtements, bijoux, livres, articles de cuisine, outils et bien plus seront en vente à prix imbattables.

Ceux et celles qui veulent de certains articles et qui souhaitent les donner pour la cause peuvent le faire en communiquant avec Diane Sirois au 418 949-2598 ou avec Lola Lebrasseur au 418 949-2432. Vous pourrez apporter vos items le jour de la vente de garage.

Country

Le 10 août, c’est un spectacle country qui profitera à l’église du village. Julie Farcy et ses musiciens se produiront à l’église même dès 19h30 pour Magpie en couleurs et en musique.

Les billets pour ce concert country sont en vente au Magasin Lebrun, au Marché Omni, chez Georges, à la Boutique d’artisanat Magpie, au dépanneur Ataushuap et au bureau municipal de Rivière-Saint-Jean.

Il y aura tirage de prix de présence grâce au partenariat avec le fumoir l’Héritage des Mercier.

Pour plus d’informations sur ce spectacle, vous pouvez téléphoner une des deux responsables de la vente de garage.