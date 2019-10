Véhicule hors-route : création d’une table de concertation régionale

Une table régionale de concertation pour assurer le développement des réseaux de QUAD et de motoneiges à récemment été créée. Le directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, souhaite une meilleure planification afin de retirer le plein potentiel de ce secteur d’activité.

La table de concertation réunit des membres de la Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et de la Fédération québécoise des clubs de quads (FQCQ). S’ajoutent aux clubs divers acteurs économiques et politiques de la région.

« Actuellement, sur l’ensemble du parcours, de Tadoussac à Blanc-Sablon, il y a des enjeux. Parfois ce sont des tronçons qui ne sont pas complétés parce qu’il manque des ponts. Dans d’autres cas, c’est l’épuisement de certains bénévoles qui supportent à bout de bras des centaines de kilomètres de sentier avec peu de moyens. La table nous permet d’être tous assis à la même table et de prévenir les coups plutôt que de réagir aux crises comme on le fait maintenant » explique M. Leblanc.

Suite à la première rencontre de la table, la Minganie a été identifiée comme le tronçon le plus problématique. La surfaceuse doit être remplacée pour assurer l’entretien des sentiers. De plus, la région compte de moins en moins de bénévoles pour entretenir les quelque 150 kilomètres de sentier.

« Il y a une certaine iniquité je crois, dans la façon de répartir l’argent entre les clubs de motoneige au Québec. Il y a des clubs dans le sud qui ont une saison beaucoup plus courte, par exemple l’Estrie ou la Montérégie. La saison est plus courte et il y a moins de neige. Mais le mode de financement est le même », souligne M. Leblanc.

Retombées économiques

La Côte-Nord demeure une destination populaire pour la pratique de la motoneige. Comme le souligne M. Leblanc, c’est une des régions du Québec où il tombe le plus de neige. Or, Tourisme Côte-Nord n’est pas en mesure de mesurer avec précision les retombées économiques pour la région.

« Ça pourrait être une action de la table de concertation, de mieux mesurer les impacts économiques de la motoneige. L’hiver passé par exemple, on s’en est mieux rendu compte quand le FA Gauthier a cessé ses activités. Il y a eu beaucoup d’annulations de motoneigistes qui partaient de la Gaspésie, donc beaucoup d’annulation dans les hôtels de Forestville et de Baie-Comeau » précise M. Leblanc.

Il ajoute que les motoneigistes dépensent, de façon générale, beaucoup d’argents lors de leurs passages. Seulement en essences, en hôtel et en restaurant, c’est plusieurs milliers de dollars qui sont dépensés dans la région chaque hiver.

Tourisme Côte-Nord compte également renforcer ses liens avec les régions voisines, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Charlevoix. « On a fait beaucoup de liens avec la Gaspésie dernièrement. Pour les années à venir, je veux que l’on consolide nos alliances avec les régions voisines », conclut M. Leblanc.

La Côte-Nord compte un total de 1565 km de sentiers, dont 1047 km de sentiers fédérés. S’ajoute à cela la route blanche qui compte 459 km.