Une visite inattendue au Port de Sept-Îles

En raison de l’ouragan Dorian, le Serenade of the Seas a dû modifier son itinéraire pour venir se réfugier deux jours à Sept-Îles. Cette visite inattendue était plus que la bienvenue pour Destination Sept-Îles Nakauinanu.

« Ça fait des années qu’on travaille avec Royal Caribbean pour les attirer ici. Qu’ils pensent à nous, ça fait chaud au cœur comme témoignage de confiance », affirme la chef d’escale, Mari-Ève Duguay.

Le navire devait initialement se rendre à Sidney en Nouvelle-Écosse, puis à Halifax avant de se rendre à Boston. Afin d’éviter Dorian, il a dévié de son trajet pour venir passer la fin de semaine à Sept-Îles. D’une capacité de près de 2 500 passagers et 900 membres d’équipage, il est le deuxième plus grand navire à accoster à Sept-Îles.

« Le fait que ce soit le week-end nous a beaucoup aidé, signale Mme Duguay. Comme on fonctionne avec le transport scolaire, ça a facilité le transport, de même que pour la disponibilité des guides. Ça a été plus simple de mobiliser les gens. »

Dès que les croisiéristes ont pu débarquer, plusieurs ont pris d’assaut les rues et commerces de Sept-Îles. Le service de navette a été très populaire et les artisans installés au pavillon d’accueil ont fait d’excellentes ventes.

« Selon les premiers échos que nous avons, les gens sont contents, même si ça a beaucoup modifié leurs vacances. Les gens sont heureux et c’est ce qui compte le plus pour nous », conclut Mme Duguay.