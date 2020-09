Une troisième personne interpellée pour les vols de véhicules

Une troisième personne a été interpellée dans le cadre des vols et dégradation de véhicules à Sept-Îles.

Il s’agit d’un individu âgé de 21 ans, originaire de Sept-Îles. Il a été arrêté par les policiers de la MRC de Sept-Rivières hier, mercredi 16 septembre, en lien avec la série de vols de véhicules et dans les véhicules survenue à Sept-Îles dans les dernières semaines. Il a été arrêté pour vol, recel et méfaits plus de 5 000$. Son domicile a aussi été perquisitionné. Il devrait comparaître ultérieurement.