Une Soirée branchée au-delà des espérances

Parole du maire de Port-Cartier, la «Soirée branchée» du samedi 17 août a été un véritable succès sur l’île McCormick. Alain Thibault voit déjà grand pour l’an prochain.

Ils étaient des centaines de personnes présentes sur le site enchanteur pour les différentes activités proposées dès le milieu de l’après-midi, avec notamment la course aux couleurs et un souper méchoui, des hot-dogs pour certains.

«C’est au-delà de nos espérances. Tous ont apprécié et la population s’est amusée», a livré comme bilan le maire de Port-Cartier.

Le clou de la journée, «le sommet», aura été le spectacle du groupe de la place, fort populaire, En Barque. «C’est le show de leur vie. Les gars se sont donnés et les gens ont aimé ça», a ajouté Alain Thibault.

Il tient d’ailleurs à remercier Hydro-Québec pour son partenariat, soulignant la collaboration de Véronique Morency dans le dossier, offrant une commandite qui s’est pointée juste à temps pour la réalisation de l’événement.

2020

Le maire espère encore plus de voltages pour 2020 et invite les commerçants et entreprises à contribuer afin de conduire l’événement à une envergure provinciale.

«Il y a des festivals dans des plus petites municipalités que nous qui fonctionnent. Nous avons prouvé dans le passé que nous pouvons réaliser quelque chose de majeur. Notre population en a besoin, c’est rassembleur.»