Une situation relativement stable pour les entreprises locales

Avec ce nouveau confinement, il aurait pu être à craindre que les entreprises locales souffrent encore un peu plus. Or, selon la chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-mak-Mani-utenam (CCSIUM) la situation est relativement stable.

«Nous avons fait un sondage maison afin de savoir comment s’en sortaient nos entreprises», précise Jessica Belisle, directrice générale de la chambre de commerce. «Nous voulions aussi savoir si les aides disponibles étaient demandées. Nous sommes là pour répondre à toutes leurs demandes. Le résultat est plutôt positif, tout se passe assez bien. Bien sûr, tout le monde espère que cela reparte le 8 février.» Les aides proposées sont les mêmes qu’au printemps, à la différence que cette fois les entreprises les connaissent et s’y retrouvent un peu mieux.

Elle précise que les aides financières proposées par les deux paliers de gouvernement sont utiles et qu’une fois cette période terminée, il va falloir se tourner vers la relance.

«Certains employés et employeurs sont un peu à bout notamment dans les services essentiels qui manquent de main d’œuvre et qui ont du travail en plus avec les mesures sanitaires. La fatigue se fait sentir.»

Il va falloir surveiller de près la période de la relance selon la directrice, car il y a un risque d’endettement des entrepreneurs.

«Malgré tout ce qui se passe, les gens restent positifs et continuent à faire des projets comme des projets d’expansion ou de nouveaux produits.» Le gouvernement travaille d’ailleurs actuellement sur la relance: «Le gouvernement travaille la relance par région afin que les entreprises ne soient pas pénalisées».

Des activités prévues en février

La chambre de commerce prévoit elle aussi la suite avec des activités déjà prévues. Le 9 février doit avoir lieu un dîner-conférence avec la vice-présidente au développement durable et au partenariat en territoire nordique, Julie Bissonnette du Plan Nord.

Le 25 février ce sera un dîner-conférence sur le thème: Investissement Québec, un levier pour le développement économique du Québec.