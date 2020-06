Une situation difficile mais il ne faut pas baisser les bras

Béatrice Cormier est la présidente du Relais pour la vie de Havre-Saint-Pierre. Elle n’a pas été épargnée par la crise de la COVID-19.

Béatrice Cormier a, comme tout le monde, vu tout être peu à peu annulé. « Ça a été dur pour le moral », confie-t-elle. De plus, elle a perdu son emploi d’agente de développement pour la société canadienne pour le cancer, à la fin mars. Elle était aussi en plein démarrage de sa propre entreprise comme consultante pour les entreprises à contrat et coordonnatrice d’événement et agent de booking.

Tous les événements sont actuellement annulés au moins jusqu’au mois de septembre, et « cela va être difficile dans les prochaines années », précise Béatrice Cormier. Béatrice s’occupe de Claude Cormier comme artiste et celui-ci a vu tous ses spectacles annulés jusqu’au mois de septembre. « Il a fait un live Facebook pour son nouvel album, mais il a hâte de retrouver le public. »

Béatrice Cormier fait partie des gens qui bénéficient de la Prestation canadienne d’Urgence, mais elle n’est pas restée sans rien faire puisqu’elle en profite pour suivre des formations. « Il ne faut pas baisser les bras malgré tout ce qu’il se passe. Je me dis que cette période d’arrêt a aussi un côté bénéfique. Il faut prendre la vie du bon côté. »

En ce qui concerne le Relais pour la vie, alors qu’il devait avoir lieu pour la première fois à Havre-Saint-Pierre cette année, « les gens peuvent continuer à donner par le biais du site Internet lerelaispourlavie.ca. Ils choisissent l’événement qu’ils souhaitent soutenir. On y retrouve les équipes qui s’étaient inscrites pour le relais ».