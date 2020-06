Une semaine des personnes handicapées qui s’adapte à la pandémie

La semaine québécoise des personnes handicapées a été maintenu du 1er au 7 juin malgré la crise de la COVID-19. Elle sera juste un peu différente des autres années.

Il s’agit cette année de la 24e édition de la semaine québécoise des personnes handicapées. Le thème choisit est la solidarité « afin de rappeler que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille soient informées et bénéficient de l’entraide requise durant cette période liée à la COVID-19. Du 1er au 7 juin 2020, les Québécoises et les Québécois sont ainsi conviés à porter une attention particulière aux meilleures façons de communiquer avec celles-ci et à faire preuve de respect et de compréhension à l’égard de leurs situations spécifiques. Du 1er au 7 juin 2020, les Québécoises et les Québécois sont ainsi conviés à porter une attention particulière aux meilleures façons de communiquer avec celles-ci et à faire preuve de respect et de compréhension à l’égard de leurs situations spécifiques », précise l’office des personnes handicapées du Québec.

Une solidarité importante

La crise de la COVID-19 peut entraîner des inquiétudes, des craintes et de nouveaux obstacles par rapport à une situation normale auprès des personnes handicapées et de leurs proches. Cela peut notamment impacter les services de soutien à domicile ou les transports et ainsi entraîner un isolement supplémentaire qui peut entraîner une perte d’accès aux services de santé qui leur sont nécessaires.

L’office indique donc que « la solidarité collective est plus que jamais nécessaire et peut se concrétiser, entre autres, par une meilleure compréhension de la réalité des personnes handicapées et des obstacles supplémentaires que celles-ci vivent dans le contexte actuel ».

Afin de leur venir en aide en cette période de pandémie, plusieurs actions s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de leur venir en aide aux par l’entremise des organismes communautaires en vous inscrivant à jebenevole.ca ; « participer à l’effort collectif dans le réseau de la santé et des services sociaux en offrant vos services à jecontribuecovid19.gouv.qc.ca; demander aux personnes handicapées de votre entourage si elles ont besoin de denrées ou d’autres items essentiels et allez leur livrer à leur porte» et surtout faire « preuve de respect et de compréhension si vous croisez une personne handicapée se déplaçant avec son accompagnateur ou son accompagnatrice sans la distance de deux mètres, si elle ne porte pas de masque en raison de sa condition de santé, ou si elle a de la difficulté à suivre certaines consignes, qu’elle ne voit pas ou ne comprend pas ».

Vous trouverez sur le site de l’Office des personnes handicapées du Québec divers documents qui peuvent vous renseigner sur les conduites à tenir et vous aider si vous souhaitez agir.