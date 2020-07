(Mise à jour) Une seconde attaque d’ours aux Bergeronnes

Une autre attaque d’ours est survenue aux Bergeronnes ce mercredi 1er juillet. Un Baie-Comois séjournant au Camping Bon-Désir s’est fait mordre à la jambe par l’animal sauvage qui a bondi sur lui alors qu’il circulait dans le sentier des Morillons.

Présentement, rien ne confirme qu’il s’agit du même ours que la semaine dernière.

Près des lieux de l’incident, Paul-André Desmeules, originaire de Québec, a entendu un homme crier et s’est porté à son secours.

« Le sang dégoulinait de sa jambe, il voulait que j’aille le reconduire au camping auprès de sa conjointe qui l’a transporté à l’hôpital », raconte M. Desmeules, précisant qu’on ne craint pas pour sa vie.

Les campeurs ont été avisés de la situation ainsi que le responsable du camping, Renaud Bouchard « qui devait contacter le ministère de la Faune ».

Selon Paul-André Desmeules, des campeurs auraient vu les agents de la faune partir avec une cage contenant un ours il y a peu de temps et ce serait pourquoi les affiches et les rubans qui servaient de blocage au sentier auraient été enlevées.

Au moment d’écrire ces lignes, le Journal Haute-Côte-Nord n’a pas pu obtenir de commentaires d’un responsable du camping municipal ni du maire des Bergeronnes, Francis Bouchard.

Rappelons qu’un touriste a été attaqué dans le sentier des Morillons aux Bergeronnes le 18 juin dernier, alors qu’il s’est retrouvé entre une mère et son ourson. Les agents du MFFP avaient installé une cage dans le secteur.

Plus de détails dans l’édition papier du 8 juillet.