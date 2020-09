Une saison pour le Husky juvénile football est dans les plans pour l’automne

Si tout se passe bien pour la rentrée scolaire tel qu’espérée par le premier ministre du Québec François Legault, le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles devrait fouler le terrain face à ses rivaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’automne. Cependant, ça ne serait que pour les équipes de la catégorie juvénile (secondaire 3 à 5).

Le coordonnateur du programme football des écoles secondaires de la rue Comeau a eu droit à un plan de match avec une responsable du sport étudiant (RSEQ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 2 septembre. « Une saison pour le juvénile est souhaitée si tout va bien », a mentionné Danny Leclerc. La santé publique devra aussi donner son aval.

Les intentions sont d’offrir aux équipes scolaires du juvénile de Sept-Îles, La Baie, Chibougamau, Chicoutimi et Saint-Félicien un calendrier de matchs qui s’amorcera la fin de semaine des 3 et 4 octobre, au plus tard le week-end de l’Action de grâce.

Pour se faire, dès le 14 septembre, date avancée par François Legault pour la reprise des activités (sports et arts/culturel) parascolaires, les formations pourront procéder au recrutement, aux inscriptions pour les joueurs et tenir des entraînements.

Les formations benjamines de la ligue auraient leur calendrier de parties au printemps 2021. Cela permettra aux entraîneurs du Husky football de disposer de plus de temps pour les jeunes de cette catégorie, qui, pour certains, en seront à leurs premières expériences dans ce sport.

L’arrivée de la COVID-19 en mars dernier avait coupé court à la fin de l’année du Husky, alors privé de son camp de sélection, de son camp du printemps et de sa participation au Jamboree de Québec.