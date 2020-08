Une saison culturelle adaptée à la situation

L’équipe de la salle de spectacle Jean-Marc-Dion a annoncé le programme de l’automne de la saison culturelle. Il a fallu s’adapter en raison de la pandémie mais aussi des travaux en cours.

Mercredi 19 août, les responsables de la salle de spectacle de Sept-Îles ont annoncé la programmation jusqu’au mois de décembre. Au lieu des 40 spectacles habituels, il n’y en aura que 10 dont six reportés et quatre nouveaux. Cela n’a pas été une mince affaire de concocter ce programme puisque la salle est en travaux jusqu’à la fin mars 2021 et qu’il faut respecter les recommandations de la Santé publique en raison de la COVID-19.

Des mesures renforcées

« S’adapter ! C’est le verbe que j’ai utilisé le plus souvent au cours de ces six derniers mois », a précisé Chantal Bouchard, directrice générale et artistique de la salle de spectacles. De 840 places, la salle ne pourra accueillir que 225 personnes. Les rangées ont dû être mises à sens unique et ne sont qu’en partie occupées. Un parcours fléché est matérialisé avec l’entrée par un côté de la salle et la sortie par l’autre. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsqu’on se déplace. Il n’y aura ni vestiaire ni service au bar. Les rencontres avec les artistes et les séances photos et autographes sont suspendus. Il faudra rester assis tout au long de la représentation. Autant de mesures qui visent à protéger aussi bien les employés que les spectateurs.

Une programmation réduite

La saison débutera le 17 septembre avec le spectacle de Virginie Fortin qui a été reporté et qui est donc déjà complet. Suivra le 19 septembre Foreign Diplomats groupe de Montréal puis le 26 septembre Ça promet – Atchoum et pépé, spectacle familial, puis le 17 octobre Kattam et ses tams-tams lui aussi spectacle familial.

Le 18 octobre, la salle accueillera Ben et Jarrod à 20 heures et à 15h30, spectacle qui avait été reporté. Le 23 octobre Marco Calliari prendra le relais. Il était originellement prévu le 25 mars. Le 24 octobre, place au théâtre avec une création intitulée Omi Mouna, ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère. Le 7 novembre, la danse sera à l’honneur avec La question des fleurs puis le 21 novembre, la chanson avec Émile Billodeau. Le 10 décembre, si les mesures changent et permettent d’accueillir plus de monde, ce sera au tour de Mike Ward. Dans le cas contraire, cela sera reporté en 2021.

Il y a aura aussi les séances de ciné-club dont le programme n’est pas encore connu.

Les billets seront mis en ventes à compter de mercredi 26 août et jusqu’au 9 septembre, il n’y aura pas de frais pour les commandes par téléphone.