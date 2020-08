Une rentrée hybride au Cégep

Le Cégep avait annoncé dès le mois de juin que la rentrée serait une rentrée hybride. Les mesures annoncées sont maintenues et les enseignants ont eu tout l’été pour se préparer.

La reprise des cours va donc se faire de façon hybride aussi bien pour le secteur régulier que pour la formation continue, c’est-à-dire que les cours théoriques vont être dispensés à distance alors que ceux en laboratoires auront bien lieu au Cégep puisqu’il faut utiliser des équipements spécialisés pour ces cours. Toutes les trois semaines sont prévues des rencontres avec leur professeur référent afin que le lien avec l’établissement soit le plus solide possible.

Des roulements de présence

Des tests de connexion sont donc prévus dans la semaine du 17 août. Tous les étudiants du Cégep de Sept-Îles devaient se connecter à deux rencontres obligatoires. La première sur la plateforme ZOOM et la deuxième sur la plateforme TEAMS. Les tests ne prennent que quelques secondes et peuvent être effectués par l’étudiant au moment de son choix, entre 8h et 19h, durant la journée attitrée à son programme. Tout cela pour permettre au Cégep de valider la capacité de chacun à suivre les parties de formation qui devront être faites à distance.

La session d’automne débute le 24 août. Durant la première semaine, des activités d’accueil obligatoires sont prévues (visite, rencontre avec les enseignants du programme, formations sur les outils technologiques, explications des mesures d’hygiène, etc.)

Plus spécifiquement, les étudiants de première année sont conviés, par programme, à se présenter au Cégep pour un avant-midi, selon un horaire prédéfini. L’accueil se fera dans le hall. Après une courte présentation des Services aux étudiants, il y aura une visite du Cégep et une rencontre avec les enseignants de leur programme. En après-midi, des formations sur Zoom, Moodle et Teams sont à l’horaire.

Lors des cessions de cours qui auront lieu dans les locaux de l’établissement, les mesures recommandées par la santé publique comme la distanciation physique, le lavage des mains… seront respectées et les horaires sont adaptés afin d’éviter un trop grand nombre de personnes en même temps sur le site. De plus, un entretien ménager accru est mis en place dans les espaces de circulation.

Le calendrier de présence a été déterminé comme suit: pour les premières années ils devront être présents les semaines 2, 3, 6, 9, 12 pour les deuxième et troisième années et plus les semaines 4, 7, 10. La semaine 1 correspondant à celle du 24 août soit la semaine d’accueil.

Les étudiants étrangers

Le Cégep accueille chaque année des étudiants étrangers venant de différents pays. La situation actuelle reste particulièrement incertaine, une petite vingtaine devrait suivre les cours du Cégep cette année. «Nous attendons de savoir si les frontières vont être rouvertes au 31 août», confie Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études. « Au départ nous avions près de 70 demandes, mais vue la situation… Si les frontières ne rouvrent pas, nous allons voir pour trouver une solution pour qu’ils suivent les cours sans doute à distance. Au pire des cas, ils ne pourront arriver qu’en janvier, mais vraiment au pire des cas.»