Une reconnaissance très prestigieuse pour Florent Vollant

Le chanteur innu originaire de Uashat mak Mani-Utenam, Florent Vollant, a été décoré du titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec le jeudi 20 juin, honneur reçu au Parlement.

Cette récompense, instituée par René Lévesque en 1984, s’avère la plus haute distinction décernée par l’État québécois. Elle porte la devise Honneur au Peuple Québécois.

L’artiste autochtone a reçu cette haute distinction de la part du Premier ministre du Québec, François Legault, lors d’une grande cérémonie à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement du Québec.

«Je suis honoré et heureux de cette reconnaissance que je partage avec ma famille, mon clan, ma communauté, l’ensemble des Premières Nations et l’ensemble du Québec. Partager ma fierté dans le respect des différences. Paix et amitiés», souligne Florent Vollant dans un communiqué.

Celui qui agit comme mentor pour le projet Nikamu Mamuitun – Chansons Rassembleuses, une réunion de huit jeunes de la relève, quatre autochtones et quatre allochtones, et qui a fait ses premières armes en musique au sein de Kashtin, a reçu les éloges de M. Legault.

«Votre poésie parle d’espoir et de l’amour de la Terre. Merci d’être cet extraordinaire ambassadeur de la nation innue et d’incarner l’amitié entre les peuples», exprime le Premier ministre.