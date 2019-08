Une programmation diversifiée au Graffiti

La programmation automnale du Café-théâtre Graffiti comporte la présentation de onze spectacles. Un menu diversifié mettant entre autres en vedette Andréanne A. Mallette, Mathieu Cyr, Jean-François Mercier et Matt Lang.

Éric Martin

Comme il l’a toujours fait auparavant, le directeur artistique du Café-théâtre Graffiti, Yves Desrosiers, mise sur la diversité. « On a de nouveau essayé d’équilibrer l’offre. On joue encore dans différentes zones. On le fait pour en arriver à rejoindre un plus large public. Il y a assurément une belle variété de styles », lance-t-il avec une grande fierté dans la voix.

Le coup d’envoi de la saison automnale sera donné par Dominique Morneau (11 septembre). Ce conférencier, également psychologue organisationnel, a été un coup de cœur unanime pour les diffuseurs qui en ont fait sa connaissance à la bourse Rideau, il y a plus de deux ans.

Humour

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2007, Mathieu Cyr (10 octobre) maîtrise l’art de parler de sujets sérieux sans pour autant se prendre au sérieux. Reconnu pour son côté mordant et son humour incisif, Jean-François Mercier (22-23 octobre) entend à nouveau aborder des sujets délicats à sa manière, c’est-à-dire sans filtre. Se qualifiant d’humoriste ricaneuse, Chantal Fleury (15 novembre) s’intéresse à des sujets de la vie quotidienne et ce avec une énergie contagieuse.

Chanson

Finaliste de la dernière cuvée de Star Académie en 2012, Andréanne A. Mallette (15 septembre) a récolté trois nominations au gala de l’ADISQ en 2018 grâce à son deuxième album, lancé en 2017. Finaliste des Francouvertes en mai 2018. Lou-Adriane Cassidy (30 octobre) en a surpris plusieurs grâce à sa voix sans artifice et les arrangements musicaux dépouillés de ses chansons.

Il y a plus d’un an, Matt Lang (13 novembre) s’est déplacé à Nashville pour l’enregistrement de son premier album en anglais qui s’est retrouvé au sommet de plusieurs palmarès country au début 2019 et ce pendant plusieurs semaines. Le premier extrait Love me some you a été écouté plus de 1,5 million de fois sur la plateforme d’écoute en continu Spotify. Appuyé par des textes de chansons souvent assez crus, Raphael Denommé (21 novembre) sait faire preuve de beaucoup d’autodérision et d’une très grande authenticité.

Jeunesses musicales

La branche des Jeunesses musicales du Canada présentera deux spectacles cet automne. Le premier, Jonctions (29 octobre), met en vedette la violoniste Amy Hillis et la pianiste Meagan Melatz.

Quelques semaines plus tard, ce sera au tour du pianiste Teo Gheorghiu de monter sur la scène du Café-théâtre Graffiti avec son spectacle Corps et Âme (19 novembre), un concert inspiré par la musique et le voyage qui constituent deux pans importants de sa vie personnelle.

Autres genres

S’ajoute également à la programmation une production théâtrale assez loufoque ayant pour titre Conversations avec mon pénis (4 novembre). On y suit Tom à différentes étapes de sa vie alors qu’il doit négocier avec une partie de lui, son pénis. Une comédie du Théâtre Bistouri qualifiée comme quasi-philosophique.

Pour obtenir plus d’informations sur le coût des billets et les différents forfaits offerts, il suffit de se rendre au www.legraffiti.ca. La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 17 h.