Une première vidéo réalisée par des jeunes de l’école Gamache

Après plusieurs mois de travail, une quarantaine d’élèves de sixième année, de l’école Gamache de Sept-Îles, ont présenté leur projet Booktubes, devant famille et amis.

Ce travail de longue haleine a permis à des jeunes de créer leur première vidéo, servant à présenter un livre qu’ils ont lu. La préparation a pris plusieurs mois, puisqu’il y avait plusieurs étapes à accomplir avant le produit final. Les élèves ont non seulement lu le livre, mais ils ont échangé, rédigé, tourné et monté le vidéo. Ils ont également eu la chance d’assister à une vidéoconférence donnée par la booktubeuse et auteure, Mélanie Jannard.

C’est le 30 mai dernier, au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, que les jeunes ont présenté l’aboutissement de leur travail sur écran géant. Ils ont profité de l’occasion pour lancer un défi à leurs parents, soit de lire le livre présenté dans leur booktube, pour pouvoir en discuter avec eux après.

Le grand public peut maintenant visionner les vidéos sur la chaîne Youtube Booktube Sept-Îles