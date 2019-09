Une première nord-côtière de Kuessipan émouvante à la Salle Jean-Marc-Dion

Plus de 800 personnes ont assisté à la projection du film Kuessipan, le 22 septembre à la Salle Jean-Marc-Dion. Cet événement riche en émotions de tous genres s’est déroulé en présence de plusieurs comédiens, membres de l’équipe technique, de la réalisatrice et de la productrice. Un long-métrage entièrement tourné à Sept-Îles et à Uashat mak Mani-utenam à l’automne 2017 et au printemps 2018.

Éric Martin

À tour de rôle, plusieurs intervenants sont montés sur la scène de la Salle Jean-Marc-Dion. Parmi eux, l’auteur de ce long-métrage Naomi Fontaine qui n’a pas caché sa joie de voir l’un de ses livres portés à l’écran.

« Je suis très heureuse de voir ma communauté représentée à l’écran aussi fidèlement. Je ne peux qu’être fière du travail effectué », lance celle qui a aussi fait part du travail colossal effectué par la réalisatrice Myriam Verreault.

Pour la réalisatrice, un tel événement représente l’aboutissement d’un travail qui s’est échelonné sur près de neuf ans. « Ce livre m’a bouleversé dès que j’en ai fait la lecture. Bien sûr, il a fallu travailler fort pour l’adapter au grand écran. Pour moi, il était hors de question de ne pas tourner à Uashat mak Mani-utenam et surtout de ne pas recourir aux talents des gens de la place autant à l’avant de la caméra qu’à l’arrière. Ce n’était en rien une question d’économie », insiste-t-elle.

Même son de cloche de la part de la productrice Felize Frappier qui a tenu à souligner l’apport incontestable de feu Réginald Vollant, l’ancien directeur général de CKAU et du Festival Innu Nikamu. En effet, il lui a servi de mentor tout au long de cette aventure. Elle a ajouté que ce projet a représenté tout un casse-tête financier et qu’elle ne regrettera jamais d’être allée au bout d’une telle aventure.

Force est de constater qu’elle a eu raison de le faire si l’on se fie à la réaction des cinéphiles présents lors de ce visionnement et aussi des prix obtenus récemment à la suite de sa diffusion dans deux festivals du film.

Le témoignage le plus émouvant fut, sans contredit, celui d’une des deux comédiennes principales du film, Yamie Grégoire. Mère d’un enfant à l’âge de 16 ans, elle a dit que c’était là le plus bel héritage qu’elle pouvait lui laisser.

« Je suis convaincue qu’elle sera fière de moi tout autant que je le suis », mentionne-t-elle. « Si je n’en fais pas d’autres (films), je pourrai au moins me dire que j’aurai laissé une belle trace et fais une réelle différence dans l’évolution des mentalités. »

Cette projection avait lieu bien avant la sortie officielle du film Kuessipan en salle le 4 octobre.