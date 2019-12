Une première journée concluante à la Station Gallix

Le directeur général de la Station Gallix, Julien Picherit, aura eu raison à moitié pour le week-end d’ouverture sur les pentes. Il avait laissé savoir qu’il ne s’inquiétait pas de la météo annoncée. Il aura partiellement eu raison. Après une belle journée de glisse samedi, les skis et les planches à neige ont pris congé dimanche alors que la météo a forcé l’équipe de la Station à ne pas ouvrir.

Quelque 500 personnes ont renoué avec les pentes samedi, « une des plus belles journées d’ouverture de ces dernières années », souligne M. Picherit.

« C’était plaisant de voir tout le monde prendre des nouvelles des uns et des autres, et d’être content de se retrouver. Toutes les catégories d’âges étaient représentées, des groupes d’amis du secondaire, des grands-parents avec leurs petits-enfants. Beaucoup de familles! », renchérit-il.

Skieurs et planchistes ont pu profiter de pentes avec un bon fond de neige. « Les habitués ont souligné le travail de l’équipe de la montagne, et les précipitations de neige de samedi étaient un parfait timing », se réjouit Julien Picherit.

S’il y a eu plusieurs personnes dans la montagne, le bar avec son service de nachos, de mini-pizzas et de sandwichs a été très prisé. « L’équipe du bar a aussi eu une grosse journée! »

La prévente des différents forfaits laisse présager un bel hiver à la Station Gallix. Il ne reste qu’à Dame Nature à collaborer le plus possible. Il est toujours possible de se procurer des abonnements de saison ou autres forfaits, et ainsi profiter des rabais.

La Station attend les adeptes ce jeudi 19 décembre, et ce successivement jusqu’au 5 janvier, alors qu’elle sera ouverte chaque jour, à l’exception des 25 décembre et 1er janvier. Pour en savoir plus sur l’horaire et autres informations, consultez le www.skigallix.com.