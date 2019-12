Une porte d’entrée unique pour tous les services sociaux

Depuis le 30 octobre dernier, les intervenants d’Info-Social sur la Côte-Nord prendront en charge les demandes de services psychosociaux pour l’ensemble des programmes et services offerts au CISSS de la Côte-Nord.

Info-Social est un service téléphonique gratuit où toute personne peut appeler quand elle vit une situation difficile. Les intervenants peuvent intervenir en cas de crise, donner des informations, faire de la prévention.

Depuis le 30, le service prend en charge les demandes de services, faisant du 811 option 2 un guichet d’accès unique à tous les services.

« La mise en place d’un accès régional à l’ensemble des services psychosociaux du CISSS de la Côte-Nord est une solution très facilitante pour la population. Tous les organismes partenaires et les professionnels de la santé et des services sociaux sont invités à référer les usagers au 811 option 2, lorsque ces derniers ont besoin de services », explique Jennifer Lavallée, directrice des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux.