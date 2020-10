Il y a actuellement en ligne une pétition pour sauver la « roulotte à patate » Chez VérOH à Port-Cartier à la suite d’une demande de retrait des installations de la cantine par la Ville.

En 2015, la Ville de Port-Cartier avait octroyé une permission temporaire pour permettre au commerce d’installer une roulotte de type cantine à côté du bâtiment principal. La Ville a toutefois indiqué à la propriétaire Véronique Lebel, qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2020 pour retirer la roulotte étant donné qu’elle ne respecte pas les règles de l’urbanisme.

Dans un message sur la page Facebook de Chez VérOH, Mme Lebel indique : « Comme vous savez, mes installations ne sont pas isolées et me permettent d’ouvrir environ 4 mois par été. Pendant c’est 4 mois c’est impossible pour moi de ramasser de l’argent et la réinvestir pour construire autre chose, surtout que l’aspect « roulotte à patate » est très apprécié de ma clientèle et des touristes.»

La pétition est notamment présente dans plusieurs commerces de Port-Cartier et sur le web où elle a déjà été signée par plus de 800 personnes.