Une onzième Soirée Casino pour la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

Le nœud papillon, veston, cravate, robe colorée, noire ou à paillettes seront de mise lors de la 11e édition de la Soirée Casino de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles qui se tiendra le 14 mars dès 18 h 30 au Centre des congrès de Sept-Îles. Un événement-bénéfice idéal pour se réunir entre amis, collègues de travail ou en couple qui figure parmi les plus convoités de l’année.

Jusqu’à maintenant, cette prestigieuse soirée aura permis à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles de récolter plus d’un demi-million. Sur place, les joueurs pourront s’adonner au poker, black jack, roulette. De plus, il y aura également beaucoup d’animation et un encan silencieux qui attendra les généreux donateurs.

Pour devenir partenaire ou se procurer des billets, le comité organisateur invite les gens à communiquer directement avec l’équipe de la Fondation au 418 962-9761, poste 2407, ou directement à son bureau au 45, rue du Père-Divet. Le coût des billets est de 200 $.

La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles voit à développer et à appuyer des projets visant le mieux-être de tous, le maintien et l’amélioration constante des soins du centre hospitalier de Sept-Îles qui dessert un territoire s’étendant de Baie-Trinité à Blanc-Sablon, incluant également les villes de Fermont, Schefferville, ainsi que les communautés innues et naskapie.