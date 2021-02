Une nouvelle vision à développer pour le port d’Havre-Saint-Pierre

Alors que la corporation du Port de Havre-Saint-Pierre vient de nommer une nouvelle direction avec l’arrivée de Charles Arsenault au poste de président du conseil d’administration et d’Odessa Thériault à titre de directrice générale, l’organisation travaille à établir un nouveau plan de match.

La pandémie a particulièrement affecté l’industrie des croisières. D’ailleurs, le gouvernement canadien a décidé de prolonger l’interdiction de circulation des navires de croisières transportant 100 personnes ou plus dans les eaux canadiennes jusqu’au 22 février 2022.

Comme le mentionne Odessa Thériault, bien que le Port travaillait pour accueillir des navires en 2021, la nouvelle de l’annulation de la saison des croisières n’a surpris personne.

Malgré le fait que la COVID-19 ait frappé de plein fouet une organisation comme celle du Port de Havre-Saint-Pierre, il s’agit d’une opportunité selon la directrice générale pour établir une nouvelle vision et de nouveaux objectifs.

« Avec la pandémie, on a réalisé qu’on avait vraiment un besoin pour se diversifier au niveau de nos revenus, justement pour ne pas se retrouver le bec à l’eau, si un problème survient avec l’industrie des croisières », affirme Odessa Thériault.

Dans cette optique, le Port de Havre-Saint-Pierre veut se munir d’une planification stratégique. La nouvelle directrice générale explique : « On veut continuer d’avoir les croisières internationales comme axe stratégique prioritaire, mais on veut bonifier nos activités et être certains ne pas passer à côté d’opportunités. »

Pour établir les nouveaux objectifs du Port de Havre-Saint-Pierre, la corporation a fait appel à une firme nord-côtière qui assiste le conseil d’administration dans cette réflexion.

Toute l’organisation du Port de Havre-Saint-Pierre travaille activement à la création de cette planification stratégique et la corporation espère pouvoir arriver avec quelque chose de concret au printemps pour pouvoir faire des demandes et faire avancer les projets d’ici la fin de l’année.