Une nouvelle vidéo pour les organismes Espace

Le Regroupement des organismes Espace du Québec et Espace Côte-Nord ont profité de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, pour lancer une nouvelle vidéo mettant en lumière leur mission et les activités qu’ils offrent au quotidien.

Réalisée grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux, la vidéo est l’occasion pour les organismes Espace du Québec de promouvoir leurs interventions en prévention de toutes formes de violence faite aux enfants. Elle permet également de marteler l’importance d’agir tôt dans l’enfance, car plus rapidement l’intervention se fera et plus grandes seront les chances de diminuer la vulnérabilité des enfants.

Espace Côte-Nord célébrera ses 18 ans d’existence le 30 septembre et Hélène Lepage, sa coordonnatrice, y œuvre depuis le tout début. « Ça faisait plusieurs années que la vidéo corporative n’avait pas été révisée », a-t-elle souligné.

L’organisme poursuit son travail dans le milieu en offrant des ateliers de prévention qui s’adressent aux jeunes de 3 à 12 ans et aux adultes de leur entourage ainsi que des ateliers-conférences. Il fait la promotion de relations saines et égalitaires et du respect des droits de toutes et tous.

L’ensemble de la région

Jusqu’à récemment, malgré son nom, Espace Côte-Nord desservait uniquement le secteur ouest de la région, soit les MRC de Manicouagan et de La Haute-Côte-Nord. Cependant, depuis un an, la donne a changé et il couvre l’ensemble du territoire.

« Le conseil d’administration a décidé qu’on n’attendrait pas d’avoir l’argent pour le faire. On va se débrouiller, on va faire des pieds et des mains pour que tous les enfants aient accès au programme sur la Côte-Nord », a expliqué la coordonnatrice. « On n’est pas plus riches, mais on veut s’organiser pour que les enfants aient accès à des stratégies pour prévenir la violence. »

Hélène Lepage invite les gens qui souhaitent obtenir des informations sur le programme ou encore la visite de l’équipe d’Espace Côte-Nord à se manifester.

Pour visionner la nouvelle vidéo ou s’informer sur Espace, on clique ici.