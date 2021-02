Une nouvelle porte-parole pour les professionnels de santé

Cela faisait un bon moment (un à deux ans) que la Côte-Nord n’avait pas de porte-parole officiel à l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux). Le problème est aujourd’hui réglé avec l’élection de Maude Fréchette comme représentante officielle.

Maude Fréchettte est de Laval, mais c’est une amoureuse de la Côte-Nord. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est portée candidate pour le poste de porte-parole de la région à l’APTS. Elle compte bien venir dès que toute cette crise sera finie et que les déplacements seront autorisés et sécuritaires entre régions.

Travailleuse sociale de formation, elle est impliquée au niveau syndical depuis longtemps. Elle a notamment été directrice du syndicat du CISSS de Laval. «Quand j’ai vu que le poste était disponible, j’ai contacté les professionnels de la région pour en discuter avec eux et savoir s’ils étaient d’accord pour que je pose ma candidature.»

«Je vais porter la voix des travailleurs et des syndicats de la Côte-Nord au niveau national. J’ai un rôle politique dans le but de pousser les dossiers importants de portée nationale comme par exemple la disparité régionale», précise-t-elle.

Les dossiers pour lesquels elle va faire entendre la voix de la Côte-Nord ne manquent pas. «Il y a tout d’abord le problème de la pénurie de main d’œuvre, son embauche et sa rétention. Dans certains secteurs comme en Basse-Côte-Nord, on embauche de la main d’œuvre indépendante qui est souvent issue du réseau de la santé. Mais les salaires sont plus intéressants comme indépendant.»

Elle cite aussi l’exode des centres jeunesse où les éducateurs quittent leur emploi à cause des problèmes de rémunération et autres. «L’enjeu de la rétention de la main d’œuvre est très important dans la région », précise-t-elle. Les relations avec les communautés autochtones font aussi partie des priorités.

« Il y a aussi la surcharge de travail qui est très importante avec notamment la couverture d’un territoire extrêmement grand.» Maude Fréchette va donc porter la voix de la Côte-Nord auprès des instances nationales pour faire bouger les choses. «J’amène tous ces enjeux à la table du syndicat national, nous allons ensuite déposer des mémoires et mettre en place des moyens de pression pour que les choses avancent», confie-t-elle.

Mais elle n’est pas là pour régler les problèmes privés. C’est-à-dire que si un professionnel de la région a des problèmes, il doit contacter directement son représentant syndical local. Si cela a une portée politique, le syndicat entrera directement en contact avec elle. «Je ne m’implique pas dans les problématiques personnelles.»