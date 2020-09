Une nouvelle nomination au Centre de santé

Le Dr Jean-François Labelle vient d’être nommé, par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire.

Le docteur Jean-François Labelle est détenteur d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’études supérieures en médecine de famille de l’Université de Sherbrooke. Il est en poste à Sept-Îles depuis 1996.

Il travaille dans le secteur de l’urgence depuis 2002 et a été médecin-conseil pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur la Côte Nord de 1997 à 2006.

Il a également agi à titre de chef de l’urgence et membre de conseil d’administration dans le réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Ces derniers mois, il a occupé les fonctions de directeur adjoint par intérim puis directeur par intérim à la Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord.

Le Dr Labelle a été un des membres fondateurs du comité de recrutement médical à Sept-Îles en 1998, puis président de ce comité de 2005 à 2011. Le développement des connaissances cliniques et le recrutement de médecins lui tiennent à cœur. Il est aussi bien au fait des enjeux et particularités de la région. Sa nomination a été annoncée par voie de communiqué.