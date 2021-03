Une nouvelle image pour Alpha Lira

L’organisme septilien Alpha Lira change son image avec un concept et une image graphique qui mettent en avant les valeurs de l’organisme. Un nouveau logo vient d’être lancé.

Le nouveau logo est le résultat de la combinaison de deux symboles qui représentent la passion, l’engagement, l’entraide, l’apprentissage et la lecture. Les couleurs corail et marine ont étés choisies afin de donner un aspect vivant et chaleureux à la nouvelle identité visuelle.

Il s’accompagne d’un slogan « Fiers de votre réussite » qui « exprime le sentiment de fierté de l’équipe envers chacun des clients. Il fait référence au sentiment d’accomplissement et à la réussite de la clientèle qui utilise les services offerts au sein de l’organisation», précise l’organisme.

Le site Internet d’Alpha Lira a lui aussi droit à une cure de jouvence. Le nouveau site sera disponible bientôt et permettra de favoriser une meilleure communication avec les clients et les partenaires.