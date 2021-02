Une nouvelle exposition au musée régional de la Côte-Nord

Du 9 février au 28 mars, le Musée régional de la Côte-Nord propose une nouvelle exposition intitulée Rencontre Côte-Nord. Il s’agit de peintures inspirées de photographies numériques de la région.

Quatorze élèves du Programme Noir & Or de l’Option arts plastiques de l’IESI (Institut d’enseignement de Sept-Îles) exposent leur projet de peinture inspiré de photographies numériques de la région, à la salle Jeunesse du Musée régional de la Côte-Nord.

« Rencontre Côte-Nord est une exposition de peinture à l’acrylique, réalisée par les élèves de madame Linda Bouchard. Pour ce projet, l’enseignante a travaillé en collaboration avec Tourisme Sept-Îles, dont le rôle consistait à rendre disponible une banque de photos de paysages de la région. Après avoir fait leur choix parmi les images proposées, les jeunes créateurs ont imaginé la suite de leur image coup de cœur et l’ont illustrée par un croquis », précisent les organisateurs.

Les adolescents ont utilisé une technique de transfert d’image. Ils ont d’abord appliqué plusieurs couches de médium acrylique sur la photocopie couleur de la photographie. Ils ont ensuite pu enlever la pulpe de papier en l’humidifiant et ce jusqu’à l’obtention d’une fine pellicule transparente dans laquelle était logée l’image de départ.

« Ce procédé a permis une meilleure intégration du cliché sur la toile. De plus, ce projet de peinture a été rehaussé grâce à l’utilisation de différentes techniques comme l’aquarelle, le dessin et le collage de matériaux divers. »

L’Institut d’Enseignement de Sept-Îles, l’enseignante et les élèves se sont inspirés des photographes suivants : Martin Boudreault, Maxime Caron, Steve Dubreuil, Ariane Gagnon-Trottier, JB Film, On the Go et Optik 360.

Un vernissage aura lieu lorsque les conditions liées à la pandémie seront favorables à la reprise des activités de groupe.