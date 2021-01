Une nouvelle direction pour le Port de Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre a une nouvelle direction alors que le conseil d’administration a élu comme président, Charles Arsenault, et a procédé à la nomination d’Odessa Thériault à titre de directrice générale.

Mme Thériault occupait depuis plus de 5 ans le poste de Chef d’escale au sein de l’organisation. Pour la Corporation du Port de Havre-Saint-Pierre, les expériences professionnelles et les connaissances de cette dernière en font la candidate idéale pour le poste de directrice générale. Le nouveau président du port, Charles Arsenault, affirme : « Madame Thériault vient insuffler un dynamisme dans l’organisation et nul doute que sa motivation fera avancer bien des projets ».

Le Port de Havre-Saint-Pierre a un grand nombre de défis à relever notamment avec l’impact qu’a eu la COVID-19 sur les croisières internationales. La Corporation du Port de Havre-Saint-Pierre travaille d’ailleurs avec une firme nord-côtière pour «se doter d’outils, tel qu’une planification stratégique, afin d’asseoir sa vision et ses orientations ainsi qu’assurer le développement à long terme de la Corporation.»

« Un de nos objectifs principaux est de stimuler l’économie de la région et nous souhaitons travailler avec l’ensemble des partenaires économiques et politiques afin d’y parvenir», affirme la directrice générale, Odessa Thériault.