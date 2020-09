Une nouvelle clinique interdisciplinaire va ouvrir ses portes le 1er octobre. Vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous à la clinique Le Marias par le biais d’une plate-forme web.

Marie-Éve Normand et Dominique Leclerc ont décidé de se lancer dans l’aventure et d’ouvrir leur propre clinique interdisciplinaire Le Marais. Elle va officiellement ouvrir ses portes le 1er octobre et va regrouper une psychoéducatrice, une éducatrice spécialisée et quatre travailleurs sociaux. À elles six, elles couvrent une cinquantaine de problématiques différentes touchant la santé mentale et émotionnelle. Un lancement virtuel va sans doute avoir lieu par le biais de leur page Facebook.

La Clinique interdisciplinaire Le Marais va donc offrir une panoplie de services psychosociaux, que ce soit pour la dépression, les troubles de comportement, l’intervention familiale, le coaching de couple, les troubles alimentaires, etc. La liste complète des services offerts se retrouvera sur la page Internet et sur la plate-forme de prise de rendez-vous.

La genèse de leur projet ? Il y a un peu plus d’un an, Dominique Leclerc songeait sérieusement à lancer sa pratique privée, « je ne voulais pas le faire seule ». Elle rencontre alors Marie-Ève Normand qui travaille elle aussi au Rond-Point. « Je souhaitais me lancer en affaires, mais je ne savais pas encore si ce serait quelque chose de nouveau ou si j’allais rester dans ma partie. » Les deux amies en plaisantent pendant quelque temps et à la fin août 2019, elles commencent à travailler sur le projet. « Dominique m’avait dit si tu pars je pars avec toi. Je l’ai donc prise au mot. »

Les débuts vont se faire en télé-pratique et en déplacement à domicile, mais les deux copropriétaires espèrent bien pouvoir avoir pignon sur rue d’ici le début du mois de novembre.

Vous pouvez suivre l’actualité de la clinique sur la page Facebook. Y sont développés tous les services proposés.

Pour la prise de rendez-vous, il vous suffit de vous rendre sur le site. Si vous n’êtes pas adeptes de l’Internet vous pouvez aussi les contacter au 418-741-3032.