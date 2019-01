Une nouvelle accusation d’agression sexuelle portée contre Germain Gagnon

Crédit photo : courtoisie

Germain Gagnon, déjà accusé de pédophilie en octobre dernier, a comparu en Cour jeudi à Sept-Îles pour une nouvelle accusation d’agression sexuelle.

Il est accusé d’avoir agressé sexuellement une personne d’âge mineur en 1984.

Les neuf accusations déposées précédemment en octobre concernent des attouchements et des agressions sexuelles faits à quatre autres mineurs de moins de 14 ans entre 1988 et 1997 à Forestville et Port-Cartier.

Le dossier du Port-Cartois de 65 ans a été remis au 2 avril prochain à la cour itinérante de Port-Cartier.

L’accusé est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.