C’est une microrafale à 87 km/h qui a balayé Sept-Îles

Oui, le mercure est grimpé à 36,6 degrés Celsius (sans le facteur humidex) dans la journée du 18 juin à Sept-Îles, faisant ainsi momentanément le point le plus chaud au Québec. Il s’agit d’un record de tous les temps pour Sept-Îles. Cette température a été observée brièvement lors de l’arrivée de la microrafale qui a balayé la région. À 17h41, le mercure était de retour à une certaine normale, affichant 26 degrés Celsius.

« Il s’agit d’une rare variation extrême de température. Il s’agit d’une rafale sèche. Avoir des données là-dessus, c’est rare », indique le spécialiste d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin. Sans ce phénomène météo, il n’aurait pas fait si chaud à Sept-Îles en fin de journée. « C’est un record singulier, car ce n’est pas la façon classique d’observer des records de haut maximum. C’est dû à un phénomène météorologique particulier ».

Les informations (vidéos et photos) transmises à Environnement Canada ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’une microrafale de type sèche. Ce phénomène s’explique par une humidité relative très basse qui a fait en sorte que les précipitations se sont évaporées, en grande partie (certains secteurs ayant eu des précipitations), avant de toucher le sol.

M. Bégin a parlé d’une rafale à 87 km/h, plus élevée à certains endroits.

La brise de mer explique la température plus fraîche, suivi d’une hausse lors de l’arrivée de la rafale, qui a perturbé l’équilibre au mercure. Différents éléments ont permis à Environnement Canada de faire le film de ce portrait météorologique particulier.

La rafale a causé des dégâts à quelques endroits, notamment à Moisie et au Lac Daigle. On rapporte notamment des arbres tombés en allant vers Moisie, des débris sur la 138, une cabane à bleuets complètement détruite et une toilette chimique qui s’est retrouvée sur la rue Régnault, près du Tim Hortons.

